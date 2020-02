Novela Bela, a Feia: Rodrigo termina com Cíntia

Rodrigo não aceita a decisão de Cíntia

Foto: Divulgação

Com a certeza de que conquistou Cíntia (Carla Regina), Adriano (Iran Malfitano) avisa a Bárbara (Esther Góes) que será presidente da agência. E ele está certo! No dia da grande decisão, Ricardo (Jonas Bloch) barra a entrada de Verônica (Simone Spoladore) na reunião e deixa a víbora morrendo de ódio. Dentro da sala, Cíntia anuncia que ouviu seu coração e decidiu nomear Adriano o presidente, em vez de Rodrigo (Bruno Ferrari). Ricardo, claro, comemora. Já Vera (Sílvia Pfeifer) e o filho ficam perplexos. Indignado, Rodrigo termina de vez o noivado com a megera.