A apresentadora Sabrina Sato está prestes a completar cinco meses de gestação. E parece que a bebê que espera deve ter um nome não tão convencional. Foi o que revelou o ator Duda Nagle, seu noivo, em uma entrevista para o jornalista Marcelo Bonfá, em um canal no youtube.

De acordo com o futuro papai, ainda não há definição, mas a mamãe cogita nomes como Amora, Nirvana ou Mia. Empolgado, ele também falou de algumas intimidades na rotina do casal após a gravidez de Sabrina, como o fato de sempre medirem a barriga da apresentadora antes dela entrar no banho. E contou ainda que a bebê já tem um quarto cheio de presentes que ganhou de amigos dos pais e de algumas marcas.

Sabrina declarou recentemente que tem evitado relações sexuais com o noivo por orientação médica.