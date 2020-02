Noiva de Gabriel Diniz presta homenagem no dia em que cantor faria 29 anos

View this post on Instagram

Imagina a cena❤️ Antes de você aparecer tudo parecia tão perdido mas foi só você chegar, foi tudo resolvido. A vida deu uma reviravolta me presenteando, vieste rápido como um raio como o estrondo de um trovão e abriu brecha no meu coração. E que bom acontecer tudo isso, Anjo meu. Graças a Deus que te encontrei. Me apaixonei num beijo e você virou a razão de tudo, meu melhor assunto. É fácil de dizer, difícil é entender o nosso amor sem nexo. A gente foi brincando de amar, quando notamos já era! Foi fácin de apaixonar. Tomou de assalto o meu coração e trancou a 7 chaves o portão. E o que era solidão se transformou em alegria Cada um com seu jeito de ser E pra você ver o quanto eu gosto de você, poderia passar 1,2,3,10 anos ou mais, eu te faria feliz por 100 outonos… A se teus olhos pudessem ver que na minha mente só dá você… Não vai ser fácil te esquecer, eu sei. E meu coração teimoso odeia despedidas. Se eu pudesse, pediria pro mundo girar, pra te encontrar, ficar com você… Pois longe de você a solidão machuca demais, demais, demais. Entendo que não fui eu quem te escolhi nem você que me escolheu foi o amor (de Deus) que juntou você e eu. Também sei que um grande amor não morre, ele adormece. Então, por enquanto, você me assiste daí de longe e eu fico daqui olhando as estrelas do céu e me lembrando de você! Agora é a vez de mostrar o seu talento num lugar de paz e sem julgamentos, eu to aqui te aplaudindo de pé! Você está de parabéns em todos os sentidos, palmas pra você, vida!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Dia 18/10 sempre será mais iluminado por conta da sua luz❤️🙏🏼 te amo