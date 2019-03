No Dia da Mulher, Ivete homenageia a mulher mais importante de sua vida

O último dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, foi dedicado e muitas homenagens a mulheres fortes que passaram por aqui. Ivete Sangalo, por exemplo, não deixou de passar a data em branco e utilizou o seu Instagram para celebrar uma personagem muito importante de sua vida.

Na noite da última sexta-feira, Veveta escreveu um pequeno texto dedicado a sua mãe, Dona Maria, que faleceu em 2001 e que teve deixou uma significativa marca na vida da cantora.

“Nesse dia tão importante, quero agradecer à mulher mais importante da minha vida, minha mãe. A condução e lucidez dela sobre todos os aspectos das nossas vidas só me fortaleceram como mulher e continuam me inspirando! Viva as mulheres!”, escreveu Ivete.



