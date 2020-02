Nico emprega Ciel na Casa Mágica

Nico irá contratar Ciel para trabalhar

na Casa Mágica

Foto: Divulgação

Sem memória, e sem ser reconhecida por ninguém, Ciel (Emilia Attias) volta à Casa Mágica como funcionária. Ela é contratada por Nico (Nicolas Vázquez) com o objetivo de trabalhar na fundação para crianças surdas do pai de Salvador (Nicolás Pauls). Este chega a confidenciar ao amigo que está totalmente apaixonado pela bela jovem.

Enturmada, Ciel se apresenta com os alunos no concurso de dança e música intercolégios e, neste momento, Aleli (Guadalupe Anton) a reconhece. As crianças menores são as únicas a acreditar que a gatinha viu sua protetora e a ajudam a tentar encontrá-la de novo. Nisso, uma caixa com coisas da Ciel some da Casa Mágica e vai parar nas mãos da dona, que não reconhece nenhum dos objetos. Entre eles, há uma bússola que aponta em direção a Nico, deixando ambos intrigados.