Neymar é padrinho de casamento de Paulo Henrique Ganso

Neymar posa para foto com o casal Paulo Henrique Ganso e Giovanna e não esconde os docinhos de festa que carrega nas mãos

Foto: AgNews

Neymar foi convidado a ser padrinho do casamento do jogador Paulo Henrique Ganso que aconteceu no fim da tarde deste sábado (25). O meia-atacante do São Paulo se casou com a noiva Giovana e recebeu amigos e família em uma festa realizada na praia Tabatinga, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O jogador do Santos posou para fotos com os noivos e não escondeu os docinhos de festa que segurava na mão.

Neymar foi liberado pelo Santos para participar da cerimônia. O jogador embarca ainda hoje para Brasília, onde a equipe santista irá jogar contra o Flamengo neste domingo, 26, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar está prestes a ir para a Europa. Aindão não é certo se o jogador será integrante do Barcelona ou do Real Madrid, ambos times espanhóis. (PV)