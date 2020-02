Revista divulga novas imagens de ‘The Crown’ e elas são belíssimas

‘The Crown‘ teve seu primeiro teaser liberado essa semana, e agora temos acesso a mais imagens inéditas da terceira temporada da série da Netflix, divulgadas pela Entertainment Weekly.

No terceiro ano da produção, Olivia Colman dá vida à Rainha Elizabeth II no período entre 1964 e 1977. Junto da ganhadora do Oscar de Melhor Atriz deste ano, por ‘A Favorita‘, outros nomes como Helena Bonham Carter, Ben Daniels e Tobias Menzies também estão presentes no elenco.

As novas imagens mostram todos os detalhes das caracterizações da realeza – muito bem feitos, por sinal. Confira:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A terceira temporada de ‘The Crown’ chega na Netflix no dia 17 de novembro.