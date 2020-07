Naya Rivera, atriz de Glee, desaparece durante passeio de barco

Naya Rivera, atriz que interpretava a Santana da série Glee, encontra-se desaparecida. Ela sumiu durante um passeio de barco no Lago Piru, na Califórnia.

Junto ao filho Josey, de 4 anos, Naya alugou um barco por volta das 13h desta quarta-feira (8). Ambos estavam nadando e apenas o menino usava colete salva-vidas quando a mãe sumiu no lago. Ele foi encontrado dormindo no barco. As informações são da CBS.

As autoridades policiais do condado de Ventura, onde está localizado o Lago Piru, confirmaram o desaparecimento de Naya através do Twitter. Buscas estão sendo feitas no local.