Na noite dessa sexta-feira (05), Natallia Rodrigues celebrou a chegada de seus 34 anos com muita animação em uma festa na boate The Week, em São Paulo. A atriz, que está em cartaz com o espetáculo Caros Ouvintes, dançou muito e tomou o lugar do DJ por alguns minutos para se divertir no comando das pick ups. Natallia ainda estava acompanhada de Pedro Henrique Moutinho. Mesmo aparecendo em vários eventos ao lado do rapaz, ela garante que os dois são apenas bons amigos.

Leo Franco / AgNews Leo Franco / AgNews