Natália Guimarães e Leandro comemoram aniversário das filhas gêmeas com ensaio divertido

As gêmas posam para fotos com a mamãe, Natália

Foto: Leo Franco / AgNews

É pic! É pic! Natália Guimarães e Leandro, ex-KLB, estão comemorando o primeiro aninho de vida das filhas gêmeas, Maya e Kiara. As meninas celebram o aniversário nesta sexta-feira (8) e, para marcar a data, os pais fizeram uma divertida sessão de fotos com as pequenas!

Nas redes sociais, os dois deixaram suas mensagens para as filhas e também para os seguidores. “Toda a felicidade do mundo para as pessoinhas mais importantes desse mundo pra mim”, comemorou o paizão. “Hoje completa um ano que Deus me transformou em uma mulher mais completa, mais feliz, mais abençoada… Obrigada pelas homenagens, mensagens de carinho e presentinhos que estão chegando, pessoal! Vai ficar tudo registrado pra sempre!”, foi o recado de Natália.

Em entrevista à Contigo!, a ex-miss Brasil falou sobre a diferença na personalidade das filhas, que ela já percebia desde a gravidez. Kiara é a mais gulosa, enquanto Maya não mostra muito interesse. “Quando eu dou de mamar, percebo um ciúme entre elas. Recentemente, começaram a fazer manha. Tem vezes que nenhuma quer colo, mas aí, se eu pego uma, é uma choradeira só”, contou ela.

Para o aniversário, a família escolheu fazer um “Smash the Cake”, ensaio em que a criança é deixada livre com um bolo confeitado. O resultado, geralmente, mostra o bebê se lambuzando e esmagando o doce! Com Maya e Kiara não foi diferente. Confira os bastidores da sessão:

Família reunida! Leandro posa com a esposa e as filhas

As pequenas se divertiram com o bolo

As gêmeas completaram 1 aninho de idade

