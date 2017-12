Conhecida por seu trabalho na série Suits, Meghan Markle, 36 anos, destaca-se também por sua atuação em prol da igualdade de gênero no mundo. Contudo, desde que a estrela de Hollywood iniciou seu relacionamento com o príncipe Harry, 33 anos, outra característica da atriz chamou a atenção do público: seu nariz.

De acordo com a Allure, os pedidos para a realização de intervenções cirúrgicas em mulheres que desejam ter o nariz semelhante ao de Megan cresceu nos consultórios médicos dos Estados Unidos desde que a artista e o herdeiro da Família Real britânica começaram a namorar.

“Pacientes começaram a vir ao consultório há uns seis meses pedindo o nariz da Megan Markle”, contou à publicação o cirurgião plástico Stephen T. Greenberg, de Nova York, em novembro. Juntos oficialmente há um ano, Megan e Harry anunciaram que estão noivos no mês passado. O casamento será celebrado em 19 de maio de 2018.

Para Stephen, o nariz de Megan é interessante por ter um desenho fora dos padrões de beleza pedidos por suas pacientes. “Ela tem um nariz bem bonito e acredito que a beleza esteja no fato de que ele não é perfeito. Se visto de perfil, é possível ver uma curvatura que é quase imperceptível quando o olhamos de frente.”

