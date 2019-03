Narcisa Tamborindeguy marcou presença no famoso baile de Carnaval do Copacabana Palace, na madrugada deste domingo, 3. Além do look da socialite, o que chamou atenção foram seus óculos escuros.

É que o acessório usado por Narcisa, da grife Dolce & Gabbana, é avaliado em mais de 4 mil reais!

“Ai, que loucura!”, brincou no Instagram, citando seu famoso bordão.