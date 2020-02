“Não gosto de ficar grávida. Acho um horror. Mas acho incrível ser mãe”, afirma Luciana Gimenez

Lorenzo é o “despertador” da apresentadora. Às 6h, ele pula na cama de Luciana e quer brincar

Foto: Lailson Santos

A cena se repete diariamente. Às 6h da manhã, as luzes do quarto de Luciana Gimenez, 43 anos, acendem-se. A apresentadora – que vive em São Paulo, trabalha à noite em Osasco, município na região metropolitana da capital, e vai dormir altas horas da madrugada – no início leva um susto, depois vem a preguiça, mas, logo que seu caçula, Lorenzo, 2, pula na cama para lhe dar um beijo, ela desperta com um sorriso. Luciana tem dois filhos com uma diferença de idade de quase 12 anos entre eles, além de três enteados – Manuela, 13, e os gêmeos Marco e Marcela, 10 –, filhos de seu marido, Marcelo de Carvalho, 51, vice-presidente da RedeTV!.

Enquanto Lorenzo, filho de seu casamento com o empresário, é cheio de energia, Lucas, 14, de seu relacionamento com o cantor Mick Jagger, 69, revela-se introvertido. Em entrevista à CONTIGO!, ela dá detalhes da personalidade dos filhos, da convivência com os enteados e das mudanças que a maternidade gerou na sua vida. Sobre a possiblidade de ter um terceiro filho, ela ainda não tem certezas. Não descarta a ideia de adoção, e afirma: “Não gosto de ficar grávida. Acho todo o processo um horror, engordei 27 quilos nas minhas duas gestações, é tudo bem difícil, mas acho incrível ser mãe. Talvez eu tenha outro filho. Talvez eu adote. Não sei… Sei que tenho uma família muito bonita, sou muito grata.”

