“Não faço essa diferenciação de pai e padrasto”, diz Otaviano Costa

Otaviano revela que é um pai presente “nas cobranças e na educação” das meninas

Foto: Dario Zalis

Do alto do escorregador do parquinho do condomínio onde mora, no Rio de Janeiro, Olívia, 2 anos, segura a mão do pai, Otaviano Costa, 40, e da irmã Giulia, 13. Desce o brinquedo gritando muito e, assim que chega ao fim, pede mais: “Agora, de novo, mais radical!”. O desejo, claro, é atendido, evidenciando a personalidade forte da fofíssima filha do apresentador e ator com Flávia Alessandra, 39.

Completando a família, Giulia, filha de Flávia com o diretor Marcos Paulo (morto em novembro do ano passado) tem com Otaviano uma forte relação de cumplicidade. “Não faço essa diferenciação de pai e padrasto”, diz à CONTIGO! o ator, que está casado com Flávia Alessandra há 7 anos.

E será que vêm mais por aí? “Não sei se quero ter mais filhos para tentar um menino, por exemplo. Estou tão feliz com Giulia e Olívia, tão realizado nessa história”, revela Otaviano. “Tenho uma filha adolescente e um bebê. Se vier mais um, veio. Se não vier, estou com o pacote mais lindo do mundo na minha mão!”.