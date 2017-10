A novela mexicana Maria do Bairro foi sucesso nos anos 1990. Transmitida no Brasil pelo SBT, ela trazia Thalía no papel da protagonista e sua popularidade é tão alta que a emissora transmitiu a trama novamente seis meses após o seu término em 1996 e, mais cinco vezes anos depois, em 2004, 2007, 2012, 2013 e 2015.

Você se lembra do ator Osvaldo Benavides, 38 anos, que interpretava Nandinho, filho de Maria do Bairro? Ele tinha 16 anos quando a novela foi feita e, apesar de continuar atuando em produções televisivas no México, você não o reconheceria se o visse em alguma novela atual. Ele está muito diferente! Veja:

Foto para @esquire_la A post shared by Osvaldo Benavides (@osvaldobenavides) on Sep 19, 2016 at 4:12pm PDT

Dícese del momento que Moctezuma se apersona… #MoctezumaYyo #todomalpelicula A post shared by Osvaldo Benavides (@osvaldobenavides) on Dec 3, 2016 at 5:01pm PST