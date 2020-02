Nanda Lisboa: “Casei com um amor de carnaval”

Nanda Lisboa iluminou o camarote com toda a sua exuberância.

Foto: João Alvarez

Bonita que só ela, Nanda Lisboa, que viveu a Scheila em Sangue Bom, veio aproveitar, nesta segunda-feira (3), a quinta noite de curtição, azaração e gente bonita do camarote Contigo!.

Mas a moça não está na “pista”. “Estou casada. Casei com um amor de verão (Eber Estácio), de carnaval. A cerimônia aconteceu no começo do ano bem no dia em que fizemos cinco anos juntos”, confessou a atriz.

E o carnaval é mesmo uma época da sorte para ela, que é baiana de Santo Amaro, conforme conta: “Sou pisciana, nasci na folia. Com oito meses minha mãe estava pulando. É o momento mais mágico do ano, se eu não venho pra Salvador já fico triste”.

Afastada da TV desde o fim da novela, ela prometeu novidades para breve. “Estava resolvendo minha vida pessoal, dando um tempo de tudo, mas agora estarei de volta”, finalizou. Eba!