Nanda Costa sobre volta de Morena ao Brasil trazendo drogas: “chocante”

Nanda Costa comenta o destino de sua personagem em “Salve Jorge”

Foto: TV Globo/Divulgação

Sucesso na pele da sofrida Morena de “Salve Jorge“, Nanda Costa comentou em uma entrevista para o site oficial da novela que se surpreende a cada dia com o rumo da personagem. Impressionada com as crueldades do tráfico de pessoas, Nanda conta que jamais imaginou que esse tipo de situação pudesse acontecer.

Ao saber que Lívia, personagem de Claudia Raia, pensa em mandar Morena de volta para o Brasil junto com Jéssica (Carolina Dieckmann), carregando drogas no próprio corpo, a atriz admite que se impressiona com as barbaridades: “Eu acho um absurdo o que uma quadrilha como essas é capaz de fazer.. Acho chocante. A Morena, que viveu na comunidade e nunca se envolveu com drogas, com traficante, acaba se vendo obrigada a cometer um crime. Acho assustador”, contou ao site de “Salve Jorge”.

Na entrevista ao site oficial da novela, a atriz afirma ainda que sua personagem, como toda mulher guerreira, que luta por um ideal e levanta a bandeira da honestidade, jamais vai se entregar: “Morena está muito indignada com tudo isso e nem imaginava que existia tráfico de mulheres. Ela não sabia mesmo que existia essa possibilidade. Ela até sabe como lidar com traficantes, mas aqueles lá do Alemão. Ela tem essa malícia. A questão é que ela diz que sabe com quem está se metendo, mas na verdade ela não tem noção do tamanho dessa rede toda. Mas ela vai até o fim para se livrar da quadrilha”, explica à publicação.

Para Nanda, Jéssica é fundamental para apoia-la na hora de enfrentar a barra: “Acho que, a cada fuga que ela tenta, descobre que o cerco é mais fechado do que imagina. Mesmo assim, ela não vai desistir de escapar. Ainda mais sabendo que pode contar com a Jéssica para isso”, finaliza.