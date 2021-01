Nanah Damasceno acusa Rodriguinho de agressão

Nanah Damasceno acusou seu ex-marido Rodriguinho de agressão, na noite desta quinta-feira, 21. Através das redes sociais, a cantora contou que ambos estavam na festa de aniversário da neta de Rodriguinho quando ele a agrediu durante o evento, fato que já havia ocorrido outras vezes enquanto ainda eram casados, de acordo com ela. Nanah também diz ter vivido um relacionamento abusivo por anos com o cantor.

“Gente, eu estava na festa da Heloisa com meus filhos e eu cansei de esconder o filho da p*** que o Rodrigo é. Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo durante anos. Eu não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes.”, iniciou comentando no stories, que foi excluído da rede social da cantora.

“Fui mulher pra cara*** pra aguentar um cara desses durante anos. E quando me separei, me separei da melhor forma, pra ele ficar bem, não queimar ele no Brasil inteiro! Só que é essa bos** que ele é, esse lixo, esse é o Rodriguinho, um abusador filho da p***!”, finalizou Nanah, com a voz embargada.

O ex-vocalista do grupo “Os Travessos” ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Recentemente, em 10 de janeiro, a cantora anunciou em seu Instagram a separação com Rodriguinho, que já vinha sendo especulada por fãs e outros portais de notícia.