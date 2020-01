Namoro dos famosos: Fabíula Nascimento e Tatá Werneck já tem novos amores

O coração de Tatá Werneck já tem novo dono

Eles dizem que são apenas bons amigos…

Foto: AgNews

Vida que segue! Tatá Werneck tem circulado pelas ruas do Rio com um novo amor. Trata-se de Vítor Porto, um advogado carioca que já teve um affair com a atriz Claudia Jimenez. Tatá e Vitor já foram vistos juntos outras vezes, mas só na sexta, 22, os fotógrafos os flagraram juntinhos. Eles passearam em um shopping da Barra e jantaram no local, trocando carinhos comedidos. Depois, a artista ainda tirou fotos com fãs.

A assessoria da artista, no entanto, afirma que os dois são apenas “bons amigos”. Mas a gente já conhece esse papo, né? Em abril, Tatá foi vista com o músico Diego Miranda, da banda Scracho. Fontes dão conta de que os dois trocaram beijos nos bastidores de um show. Nada além.

Vale lembrar que ela também teve um relacionamento vaivém com o engenheiro Felipe Gutnik, com quem namorou por oito anos. No final de julho, eles estiveram no Prêmio CONTIGO! , no qual ela ganhou como Revelação e dedicou ao ex. Tatá já disse que, apesar do amor, os dois terminaram para valer no mês passado, porque ele foi convocado para trabalhar na Colômbia.

Sorte do Vítor, né?