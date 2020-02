Namoro de Xuxa e Junno Andrade começou há um mês e meio

Junno Andrade participa do programa da Xuxa

Foto: Reprodução

Segundo uma pessoa próxima à Xuxa, a apresentadora “está muito bem, e com os olhinhos brilhando”. O namoro com Junno Andrade começou há um mês e meio. “Desde o Luciano (Szafir), ela tinha uns ficantes, mas passageiros … agora é namoro mesmo. Ele já conheceu família dela, e foi apresentado para a Sasha como namorado”, disse a fonte.

Xuxa comprou uma casa no condomínio Caieirinha, em Angra dos Reis. O condomínio fica no continente, perto da Ilha do Algodão. A casa pertencia a um empresário paulista. Ela fica de frente para a praia, que é uma praia particular do condomínio, considerado de alto luxo. A residência tem um heliponto informal, que ela usa para ir para Angra. Nunca vai de carro. A apresentadora possui ainda três barcos simples, que ficam à sua disposição no deck da casa. Outros famosos possuem casa no mesmo condomínio, como Sônia Nazário, Parreira e o jogador Rogério do Flamengo.

Xuxa e Junno circularam juntos por Angra dos Reis nas festas de final de ano. Passaram tanto o Natal quanto o Ano Novo juntos. Inclusive com a presença da filha da apresentadora, Sasha. Pessoas da cidade a viram circulando de barco por praias discretas, jamais em lugares movimentados.

No dia 20 de janeiro, ela postou na sua página no Facebook. que tinha uma novidade. “Meus seguidores e fãs, preciso dividir algo com vcs… Estou feliz pacas!!! Depois falo pra vcs pq (meu motivo é mto fofo)! To voltando das férias com muuuita saudade e muito feliz!!! Qdo chegar eu conto!!!”