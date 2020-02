Na semana de seus 40 anos, Angélica revê o passado e comemora: “Não me troco por duas de 20”

Em sua casa, no Rio, Angélica se diverte repetindo a pose de 1996

Foto: Tabach

Angélica se achou uma “fofa” ao se rever em reportagem da CONTIGO! de 1996, que focava sua saída do SBT e sua ida para a TV Globo. “Olhe só a minha carinha de criança… Eu era muito infantil nessa época. Era madura, porque comecei a trabalhar muito cedo, mas ainda tinha uma ingenuidade. Era fofa (risos)! A gente vai esquecendo como era… Por isso que é muito legal rever essas matérias. As revistas documentaram minha história. Nem adianta dizer que não fiz, está tudo lá no papel, podem até lançar minha biografia (risos)”, avaliou a apresentadora do Estrelas, que recebeu CONTIGO! em casa, no Rio de Janeiro, às vésperas de seu aniversário de 40 anos, completados no sábado (30). A passagem de tempo, para ela, é motivo de comemoração. “Eu quarentinha e a CONTIGO! cinquentinha (risos). Só melhorei. Não me troco por duas de 20 de jeito nenhum. E espero que meu marido também não”, brincou, citando o apresentador Luciano Huck, 42, com quem está casada há nove anos e tem três filhos: Joaquim, 8, Benício, 6, e Eva, 1 ano.

A carreira, que começou como apresentadora de programa infantil de auditório e passou pela fase de cantora, mudou bastante. Mas Angélica continua muito feliz profissionalmente e garantiu ser boato que não estará mais à frente do Estrelas no ano que vem. “Claro que continuo. O programa muda com as mudanças da TV Globo, mas eu fico”, afirmou. Outro motivo de felicidade é a boa forma. “Emagreci 4 quilos nos últimos quatro meses. Fui a uma nutricionista e fiz todos os exames possíveis. Descobri até umas alergias e um colesterolzinho para baixar. A idade traz isso, a gente se cuida mais por dentro”, admitiu. Pessoalmente, ela não podia estar mais realizada. “Nos últimos dez anos, me dediquei muito a mim. Joaquim me disse outro dia que estou ficando velha, mas para ficar tranquila porque ainda estou bonitinha”, contou, divertindo-se.

Angélica na CONTIGO! aos 22 anos, em 1996



Angélica aos 22 anos

Em 1996, a notícia era de que a “loirinha de 3 milhões de dólares” estava trocando o SBT pela Globo e, segundo a matéria, sua única preocupação era a receptividade de Xuxa Meneghel, 50. “No início, era uma coisa muito tensa, tanto para mim quanto para ela. Porque criou-se uma expectativa e eu realmente acreditava que ela me odiava e não me queria lá dentro, e acho que ela também acreditava que eu estava indo para lá para pegar o lugar dela. As pessoas falavam isso. Mas na verdade não era, né? Foi muito mais bochicho do que realidade”, lembrou rindo.

ESTA MATÉRIA FAZ PARTE DA EDIÇÃO 1994 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 04/12/2013.