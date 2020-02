Murilo Rosa: “Ninguém é só mau ou totalmente bom!”

Na trama, Élcio morre de inveja de Théo

Foto: TV Globo/Divulgação

Interesseiro e invejoso, esse é o perfil de Élcio, personagem interpretado por Murilo Rosa em Salve Jorge. Oficial da cavalaria, ele vive armando para prejudicar Théo (Rodrigo Lombardi), seu companheiro de trabalho. Mesmo com tantas maldades, para Murilo, o novo papel está sendo gratificante e surpreendente. “Estou me divertindo muito com o que estão falando do Élcio. Alguns começam a odiá-lo, outros, não. E isso é interessante, porque mostra que o personagem pode tomar outros rumos durante a sua caminhada. Ninguém é só mau ou totalmente bom”, confessa o ator em entrevista ao site oficial da novela.

Murilo também falou da admiração que sente pelo profissional que interpreta. Durante a preparação, ele passou cinco dias na Academia Militar das Agulhas Negras e teve a oportunidade de conviver, diretamente, com a realidade dos militares. “Foi uma grande experiência. Eu já fiz um tenente do exército anos atrás, mas não tinha esse conhecimento. Eu me surpreendi muito porque tinha outra impressão do exército. Hoje, valorizo mais ainda. Eles estão preparados para qualquer eventualidade”, relata.

Além da satisfação profissional, o galã passa também por uma fase maravilhosa na vida pessoal: a espera pelo segundo filho, que deve chegar a qualquer momento. A esposa Fernanda Tavares está grávida de nove meses e, juntos, eles já são pais de Lucas, de 4 anos.