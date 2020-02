Murilo Rosa e o novo amor para Duda em Caminho das Índias

Murilo Rosa volta às telinhas

Foto: João Miguel Jr.

A criticada atuação de Márcio Garcia (Bahuan) e o elogiado trabalho de Rodrigo Lombardi (Raj) mudaram o rumo de Caminho das Índias. Duda (Tania Khalill) ganhará um novo amor, Lucas (Murilo Rosa), para que Maya (Juliana Paes) termine com Raj – na sinopse, estava prevista a morte dele.

“Lucas vai se apaixonar por Duda. Vamos ver se essa paixão será retribuída”, despistou Murilo no Video Show, na quinta (21) seu primeiro dia de gravação. Nos próximos capítulos, Lucas sairá com Duda para jantar fora e, no dia seguinte, mandará flores. A partir daí, iniciarão um romance, que ficará turbulento quando Raj se desentender com Maya e quiser reconquistar a ex.

“Estou empolgado com o personagem e feliz porque Lucas é o nome do meu filho (de 1 ano e 7 meses, com a modelo Fernanda Tavares)”, disse Murilo, que mudou o visual para o papel. “Estou com o cabelo bem curto porque médico tem que ter cara limpa. Diferente do Dinho (de América), que tinha cabelão e barba”, contou, lembrando a trama de 2005, também de Gloria Perez.

Não foi à toa que o ator citou o Dinho de América. O peão, realmente, mudou sua vida. Depois dele, Murilo ganhou seu primeiro protagonista, em Desejo Proibido (2007), e ao que parece assumiu o posto de “celebridade-blindada” – aquela que se esconde atrás da emissora e de assessores para não falar com a imprensa.

Procurado por MINHA NOVELA, Murilo não retornou as ligações e sua assessora informou: “Ele está trabalhando muito. Decidimos que ele só dará matéria mais tarde. Não falará nem por telefone”. Ok, então!