Mulheres do BBB19 gamam no Tarzan italiano, mas ele já escolheu sua Jane

Na tarde de hoje (15) o BBB19 ganhou um novo visitante. Alberto Mezzetti é o vencedor do Big Brother da Itália e passará uns dias aqui no Brasil acompanhado de todas as mordomias do reality show brasileiro. Se nas redes sociais ele já coleciona likes e crushs, na casa mais vigiada do Brasil ele foi colírio do dia.

Todas as meninas ficaram babando na beleza de Alberto, que ficou conhecido como Tarzan no reality italiano. Quer dizer, Rízia até desconfia que ele é um ator, mas continua admirando a boniteza do moço. Porém, a julgar por um vídeo publicado no site oficial do programa, uma das garotas já tem a preferência.

Veja também





A equipe do BBB19 mostrou a foto de todos os brothers para Alberto antes de sua entrada e pediu para ele dizer o que achava de cada um deles, uma coisa meio “primeiras impressões” mesmo, sabe? E foi nessa brincadeira que ele bateu o olho em uma das meninas e falou: “essa é a Jane“. Sabe quem foi a eleita como a parceira do Tarzan? Hariany!

E não é que eles ficaram bem próximos nesse primeiro dia de BBB19? O visitante deu até umas aulinhas para a sister, que tentou falar qualquer coisa em italiano. Infelizmente Alberto não participará de qualquer dinâmica relacionada à formação de paredão, será um paredão triplo tradicional.