Mudou tudo na Globo: Maju vai para Jornal Hoje e Sandra pro Globo Repórter

Maju Coutinho e Sandra Annenberg vão trocar de lugar no jornalismo da Globo. O “Fantástico”, o “Jornal Hoje” e o “Globo Repórter” terão novos apresentadores. Que grandes mudanças, hein!

Com a saída de Dony de Nuccio da Globo no começo de agosto, todo mundo ficou na curiosidade de saber quem iria assumir seu lugar na bancada do “Jornal Hoje”. A resposta chegou nessa sexta-feira (9), em um comunicado feito pelo responsável de jornalismo da Globo, e é surpreendente: uma verdadeira dança das cadeiras vai acontecer na emissora e teremos a querida Maju Coutinho assumindo de vez o telejornal vespertino. Calma que a gente explica!

Segundo a informação dada pelo site Notícias da TV, Maria Júlia Coutinho será a apresentadora titular do ‘Jornal Hoje’. O jornal abandonará o formato de ter uma dupla de apresentadores e será concentrado apenas na imagem de Maju, que passa a ser a primeira jornalista negra a ser titular de um telejornal na Globo. Isso é muito grande!

Sandra Annenberg, que cuidava do “Jornal Hoje” até agora, terá uma nova função na emissora. Conhecida pelos memes e pela irreverência, Sandra será transferida para o “Globo Repórter”, às sextas-feiras, apresentando o programa de reportagens junto de Gloria Maria. Sérgio Chapelin, antigo titular do jornalístico, se aposentará.

No comunicado interno aos profissionais da emissora, divulgado pelo site Notícias da TV, Ali Kamel explicou que Sérgio Chapelin lhe procurou há algum tempo para falar sobre sua aposentadoria e foi muito elogioso com a trajetória de Sandra Annenberg e Maria Júlia Coutinho na Globo. Ainda não se sabe quando a mudança vai acontecer, mas acreditamos ser em breve.