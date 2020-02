MTV Brasil estreia nova programação

Chuck vai apresentar o “Big Audio” e Ellen Jabour estará no comando do “Top 10”

Foto: Divulgação

A MTV Brasil estreia nesta terça-feira (15/03/2011) sua nova grade de programação. Totalmente reformulada, com a chegada de novos VJs, a emissora aumenta o espaço para os videoclipes e promove uma interatividade ainda maior com o público.

O humor vai continuar firme na programação com os sucessos “Furo MTV”, “Quinta Categoria” e mais espaço para Marcelo Adnet, que ganha um programa de 30 minutos, o “Adnet Ao Vivo”. Porém, a música volta a ter mais destaque, com a estreia das atrações “Na Brasa”, “Big Audio” e “Goo”.

Outra novidade é que cada programa da nova grade da TV terá ainda um website e um mobilesite recheado de conteúdos exclusivos para essas plataformas, permitindo ainda a interação do público com os programas em tempo real, enquanto são exibidos pela televisão.



Edu Elias, o novo apresentador do “Rockgol”, e Gaía Passareli, responsável pelo “Goo”

Foto: Divulgação

Conheça os novos VJs da emissora:

Chuck: Produtor musical, músico, ex-membro do Forgotten Boys, e atual da banda Vespas Mandarinas, agora também é VJ. Será responsável pelo programa “Big Audio”, sobre música internacional.

Ellen Jabour: Modelo e atleta radical nas horas vagas, ela irá finalmente trabalhar com a sua grande paixão: a música. Apresentará o tradicional “Top 10” e tem tudo para ser a nova musa da MTV.

Edu Elias: Repórter e apresentador da ESPN por muitos anos, o jornalista vai usar toda a sua experiência e carisma no comando do novo “Rockgol”.

Gaía Parrareli: Jornalista, blogueira e especializada em novas tendências musicais, Gaía vai apresentar o “Goo”, programa focado nas últimas novidades da música.

PC Siqueira: Talento descoberto no youtube, PC vai destilar os seus comentários inusitados e sarcásticos sobre o cotidiano no programa “PC na TV”.

China: Produtor, músico, ex-integrante da banda Sheik Tosado, atualmente ele segue carreira solo e também integra a banda Del Rey. Vai comandar o “Na Brasa”, programa só sobre música brasileira.

Talento do youtube, PC Siqueira ganhou o “PC na TV” e China vai comandar o brasileiríssimo “Na Brasa”

Foto: Divulgação

Destaques os na nova grade:

Big Audio: Será o principal programa sobre artistas internacionais na grade da MTV. Vai mesclar as novidades dos grandes nomes da música atual com clássicos mais antigos.

Exibição: segunda a sexta, às 23h30.

Na Brasa: O programa promete ser a casa da música brasileira. Estreias de clipes, muitas entrevistas e a colaboração da audiência via telefone e twitter.

Exibição: segunda a sexta, às 20h30.

Top 10: A consagrada parada diária dos clipes mais votados pela audiência através do Portal MTV também ganha um novo formato.

Exibição: segunda a sexta, às 19h30.

Adnet Ao Vivo: O novo programa semanal e ao vivo do VJ. Uma mistura de humor e jornalismo, onde Adnet vai comentar com a audiência os principais fatos da semana.

Exibição: quinta, às 22h.

Rockgol: De cara nova, a atração vai misturar futebol e música. Artistas falando sobre futebol, jogadores falando sobre música, tudo com muita interatividade e humor.

Exibição: segunda, às 22h.

PC na TV: O vlogger mais conhecido do Brasil sai de seu quarto e tem agora a missão de comandar um programa semanal na MTV.

Exibição: quinta, às 23h.

Goo: Programa totalmente voltado para bandas novas e promissoras.

Exibição: sábado, às 23h.

