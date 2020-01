Morre Odette Motta Raia, mãe de Cláudia Raia, aos 95 anos

Nesta quarta-feira (20), a atriz Cláudia Raia usou o Instagram pessoal para anunciar o falecimento da mãe Odette Motta Raia, aos 95 anos, mas sem relevar o motivo da morte. Em um texto tocante, a artista falou sobre como ninguém está preparado para perder a matriarca da família, independentemente da idade.

Com 10 cliques especiais em que as duas aparecem sempre trocando muito carinho, Cláudia foi sincera sobre estar desolada com a notícia. “Hoje parte para um novo ciclo de luz minha RAINHA MĀE! Fico desnorteada sem rumo ainda, mesmo seus 95 anos me indicando a finitude, nunca se está preparado para perder uma MĀE”, desabafou a atriz.

A delicadeza da atriz em falar sobre assunto também apareceu com a revelação de que Odette fez papel de mãe e pai na criação de Cláudia. “Tive a sorte de ter nascido no seu ventre, aos seus 44 anos. Aprendi a ser corajosa e valente com você, seus valores tão honestos e genuínos, estarāo sempre impregnados na minha alma. Obrigado pela PĀE que vc foi, equilibrando 11 pratinhos ao mesmo tempo como uma chinezinha do Cirque du Soleil”.

A atriz também enfatizou que, assim como ela, a matriarca era multifacetada, com uma história de empreendedora, artista, musicista e bailarina.

