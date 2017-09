Morre o cantor Charles Bradley aos 68 anos

O cantor norte-americano Charles Bradley, uma das maiores lendas do soul, morreu neste sábado (23) aos 68 anos. No início do mês, ele cancelou os 37 shows de sua turnê — incluindo um que aconteceria no Rock in Rio — após descobrir que estava com câncer no fígado.

Em outubro do ano passado, o cantor foi diagnosticado com câncer no estômago, submetido a tratamentos e se recuperou, fazendo com que ele voltasse à ativa. No entanto, Bradley voltou a se sentir mal no início de setembro deste ano e descobriu que a doença havia se espalhado para o outro órgão.

O comunicado da morte foi divulgado na contas oficiais do cantor nas redes sociais. “É com grande tristeza que anunciamos a morte de Charles Bradley. Obrigado pelos pensamentos e orações durante esse período difícil”, informou o tweet.

It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5 — Charles Bradley (@Charles_Bradley) September 23, 2017

“O senhor Bradley era muito grato pelo carinho que recebia de seus fãs e esperamos que sua mensagem de amor seja lembrada e passada adiante“, completa a equipe do cantor em um post no Facebook.