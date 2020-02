Morre o ator e diretor Marcos Paulo

Morre, aos 61 anosm o ator e diretor Marcos Paulo

Foto: Ag.News

Morreu na noite desse domingo o ator e diretor Marcos Paulo, 61 anos, de embolia pulmonar. Ele estava em sua casa, no Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer desde 2011. E, agosto do ano passado, Marcos Paulo se submeteu a uma cirurgia para remover um tumor do esôfago. O velório e a cerimônia de cremação acontecerão nesta segunda-feira (12), no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, a partir das 11h.

Fotos: Relembre a trajetória do ator e diretor Marcos Paulo

Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Marcos Paulo Simões nasceu no dia 1º de março de 1951, no bairro do Bixiga, Em São Paulo. Ele era filho adotivo do ator e diretor Vicente Sesso, o que lhe garantiu contato precoce com a TV. A estreia como diretor ocorreu em 1978, no comando do sucesso “Dancin´ Days“, de Gilberto Braga, estrelado por Sônia Braga e Antônio Fagundes.

Estreou na televisão como ator em 1967, na novela “O Morro dos Ventos Uivantes”, na TV Excelsior. No ano seguinte, atuou em “Ana”, na Record, e, em 1969, em “Era Preciso Voltar”, na Bandeirantes. Sua estreia na Rede Globo se deu em 1970, na novela “A Próxima Atração”.

Marcos Paulo e a atual namorada, a atriz Antônia Fontenelle

Foto: Ag.News

Em mais de 40 anos na televisão, Marcos participou de 37 novelas, entre elas, “Roque Santeiro”, de 1985, “Quatro por Quatro”, de 1994, “Páginas da Vida”, de 2006. Seu último trabalho foi em 2008, como o Dr. Tadeu, em “Desejo Proibido”. Já como diretor de TV, comandou mais de 15 atrações, sendo 11 novelas, dois seriados – Estação Globo, de 2007 a 2009, e Malhação, em 2009 – e a minissérie “Parabéns pra Você”, de 1983.

Nos últimos meses, Marcos Paulo trabalhava no filme “Sequestrados”, produção que marcaria seu segundo trabalho como diretor de cinema. O longa-metragem seria um “thriller policial”, com parte de suas cenas gravadas no Amazonas. O elenco teria Lima Duarte, Milhem Cortaz, Fábio Lago, Vinícius de Oliveira e Eriberto Leão. A estreia como diretor nos cinemas se deu em 2010, com “Assalto ao Banco Central”.

Em outubro deste ano, o astro realizou uma série de exames que apontaram uma saúde perfeita e a total remissão do tumor, informou a assessoria de imprensa do Hospital São José, onde o processo foi realizado. Na última sexta-feira (09), Marcos Paulo havia comparecido ao 9º Amazonas Film Festival, que aconteceu em Manaus.

Marcos Paulo entre a namorada e a filha Giulia, fruto de seu casamento com Flávia Alessandra

Foto: Ag.News

Marcos é pai de três meninas, Vanessa, fruto de se relacionamento com a modelo italiana Tina Serina, Mariana, de sua relação com a atriz Renata Sorah, e Giulia, de seu casamento com a atriz Flávia Alessandra. Atualmente, ele namorava a atriz Antônia Fontenelle.