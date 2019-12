Morre o ator Danny Aiello

O ator Danny Aiello, mais conhecido por filmes como Feitiço da Lua e Faça a Coisa Certa, faleceu quinta à noite (12), em Nova York. Ele tinha 86 anos. Segundo a família do ator, ele ficou doente de repente, e morreu quando já estava internado em um hospital em New Jersey.

Aiello chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1989, pelo papel que foi o mais famoso, Sal o dono da pizzaria no filme emblemático de Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Esse ano chegou a participar das comemorações de 30 anos da produção.

Além de Sal, Aiello tem uma passagem rápida nas telas em O Poderoso Chefão 2, onde diz uma das frases mais emblemáticas do Cinema: “Michael Corleone manda lembranças” (Michael Corleone says hello), diz sua personagem antes de cometer um crime.

Aiello deixou uma viúva e quatro filhos.