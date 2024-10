Morre Jessica Jurado, atriz de ‘A Usurpadora’, aos 56 anos

A atriz Jessica Jurado, que interpretou Patricia Bracho na novela A Ursupadora, morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Intérpretes (ANDI) na última sexta-feira (11).

O falecimento aconteceu na quarta (09), depois de uma parada cardíaca, segundo a imprensa mexicana. A ADNI, porém, não trouxe detalhes sobre a causa da morte

“A Associação Nacional de Intérpretes comunica o sensível falecimento de nossa sócia intérprete Jessica Jurado, atriz mexicana lembrada por seu papel em A Usurpadora”, informou a ANDI em comunicado oficial.

Quem é Jessica Jurado

A atriz Jessica Jurado estava longe da TV há mais de duas décadas. Seu último papel foi em Entre el Amor y el Odio, em 2002. Antes disso, ela fez sucesso como Verónica Robles de Castillo em Maria Bairro e Patricia Bracho em A Usurpadora. Jessica também participou de novelas como Marionetas e Amor en Silencio.

