Morre Grant Imahara, do MythBusters, aos 49 anos

Grant Imahara, conhecido por apresentar o programa MythBusters (Os Caçadores de Mitos aqui no Brasil), morreu na noite desta segunda-feira (13). Ele tinha 49 anos e, segundo o The Hollywood Reporter, não resistiu a um aneurisma cerebral.

Imahara era engenheiro elétrico e especialista em robótica. Ele entrou para o MythBusters, exibido pelo Discovery, para substituir Scottie Chapman e apresentou o programa entre 2005 e 2014. Antes disso, trabalhou construindo animatronics para filmes como Matrix Reloaded, O Exterminador do Futuro 3, O Mundo Perdido: Jurassic Park e Star Wars: A Ameaça Fantasma.

Depois de fazer sucesso em frente às câmeras, foi chamado para atuar na série Star Trek Continues. Ao lado de Keri Byron e Tory Belleci– seus companheiros no Discovery – ele lançou o programa Projeto Coelho Branco, na Netflix. “Há dias em que eu queria ter uma máquina do tempo”, escreveu Kari no Twitter.

Adam Savage, outro apresentador do MythBusters, também lamentou a morte do amigo. “Estou perdido. Sem palavras. Fiz parte de duas grandes famílias com Grant Imahara nos últimos 22 anos. Grant era verdadeiramente brilhante como engenheiro, artista e intérprete, mas também uma PESSOA muito generosa, tranquila e gentil. Trabalhar com Grant foi muito divertido. Vou sentir falta do meu amigo”.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020