Morre Ewen MacIntosh, o Keith Bishop de “The Office”

Nesta quarta-feira (21), morreu Ewen MacIntosh, conhecido pelo papel de Keith Bishop na famosa série de comédia “The Office”. O ator tinha 50 anos. A informação foi confirmada pelo The Guardian.

A agência responsável pela carreira do ator compartilhou a notícia nesta manhã. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento pacífico de nosso querido gênio da comédia Ewen MacIntosh. Sua família agradece a todos que o apoiaram, especialmente à casa de repouso Willow Green. Haverá uma cremação privada para familiares e amigos próximos em breve e um memorial comemorativo no final do ano”, diz o comunicado.

Em “The Office”, MacIntosh interpretava um contador inexpressivo, que rendeu diversos memes na internet. Depois do sucesso na série, o ator chegou a falir em 2016, e passou a enfrentar problemas de saúde, sendo internado em 2022. A causa da morte não foi confirmada.