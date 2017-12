Morre a socialite Carmen Mayrink Veiga aos 88 anos

A socialite Carmen Mayrink Veiga morreu na tarde do último domingo (3), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Carmen sofria de paraparesia espástica tropical. Por causa da doença, já se locomovia em uma cadeira de rodas há quatro anos.

Ela estava internada no Hospital Samaritano, mas teve alta no sábado e foi para casa. Faleceu no dia seguinte, segundo a família, em decorrência de complicações da idade.

Conhecida como um dos maiores ícones da alta sociedade carioca, a socialite chegou a ser retratada ao longo da vida por artistas como Di Cavalcanti e Andy Warhol. Também foi a única brasileira citada na auto

O marido, Tony Mayrink Veiga, com quem passou 60 anos de sua vida e teve dois filhos, faleceu em junho 2016.