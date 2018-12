Morre cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque

Morreu na noite desta quinta-feira (27) a cantora e compositora Miúcha, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de pulmão há anos e teve uma parada respiratória.

Com mais de 40 anos de carreira e 14 discos gravados, a cantora era conhecida por suas interpretações de canções da bossa nova. Algumas de suas interpretações famosas incluem “Pela Luz dos Olhos Teus”, “Maninha” e “Minha Namorada”.

Ela havia se recuperado do câncer, mas a doença voltou há dois meses e Miúcha teria escolhido interromper o tratamento hospitalar.

Nasceu no Rio de Janeiro em 1937 com o nome de batismo Heloisa Maria Buarque de Hollanda. Filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pintora Maria Amélia Cesário Alvim, Miúcha é irmã do cantor e compositor Chico Buarque. Ela é mãe da cantora Bebel Gilberto, filha única de seu casamento de oito anos com o músico João Gilberto.