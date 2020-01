Morre aos 86 anos o ator James Garner

O ator James Garner em cena do filme Diário de uma Paixão.

Foto: Reprodução

O ator James Garner, famoso por seu papel na série Maverick (1957-1960) e também por ter estrelado filmes como O romance de Murphy (1985), morreu, aos 86 anos, na noite deste sábado (19). Segundo autoridades policiais americanas, Garner foi encontrado sem vida em sua residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte teria sido por causas naturais. Em 2008, o ator havia sofrido um derrame.

Sua carreira na televisão ganhou fama quando interpretou o cowboy Bret Maverick, na série de comédia Maverick, sucesso dos anos 1950 na TV americana. Outro papel de destaque na carreira de Garner foi quando interpretou Jim Rockford, personagem principal do seriado The Rockford Files (1974-1980), exibido no Brasil com o nome Arquivo Confidencial. A atuação na série rendeu ao astro premiações no ano de 1977.

No cinema, o ator estrelou filmes como Fugindo do inferno (1963), Vitor ou Victória (1982) e O romance de Murphy (1985), do qual foi protagonista e cujo papel lhe rendeu uma nomeação ao Oscar. Nos últimos anos, Garner participou de longas como Cowboys do Espaço (2000) e Diário de uma paixão (2004), no qual interpretou o personagem de Ryan Goslig em uma fase mais velha.