Morde & Assopra: Dulce coloca Guilherme para vender cocada na praça

Dulce sofre para tirar o filho da cadeia, mas resolve acabar com a vida mansa de Guilherme

Foto: Divulgação – Rede Globo

Amor de mãe não tem limite. Dulce (Casia Kis Magro) vende sua casa para pagar o advogado e tirar seu filho da cadeia. Salomé (Jandira Martini) compra o imóvel e o aluga para a faxineira.

Apesar do sacrifício, Dulce decide acabar com a vida mansa de Guilherme (Klebber Toledo). Assim que sai da prisão, o rapaz é obrigado a trabalhar como garçom no café de Marcos (Sérgio Marone). Mas não dá certo e ele é demitido.

Dulce convence Marcos a lhe dar a vaga de volta, mas Guilherme se recusa a continuar servindo mesas. Aí, é obrigado pela mãe a vender cocada na praça. O que, para ele, é uma humilhação.



Áureo impede a prisão de Lilian



Áureo salva Lilian de armação de Minerva

Foto: Divulgação – Rede Globo

Minerva (Elizabeth Savalla) inventa que roubaram seu anel. Só para botar a culpa em Lilian (Narjara Turetta), colocá-la na cadeia e afastá-la de Alice (Marina Ruy Barbosa).

Áureo (André Gonçalves) impede a maldade, pegando a joia antes que a mãe a coloque na bolsa da empregada. E salva a pele de Lilian.