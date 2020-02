Morde & Assopra: Amanda entrega a rival Naomi à polícia

Amanda vai descobrir o paradeiro da rival

Foto: Divulgação/Rede Globo

O cerco está se fechando para Naomi (Flávia Alessandra). Ainda escondida da polícia na fazenda de Abner (Marcos Pasquim) desde que Wilson (Max Fercondini) descobriu sua ligação com a morte de Pimentel (Tarcísio Filho), a pilantra acabará atrás das grades antes mesmo do que imagina.

Isso porque Amanda (Carla Marins) vai às terras do fazendeiro com Júlia (Adriana Esteves), Ícaro (Mateus Solano) e Zariguim e reconhece as roupas da loira em um espantalho. Ao notar a presença dos visitantes, a esperta Tonica (Klara Castanho) corre para avisar a hóspede do pai e Naomi se esconde do grupo.

O grande objetivo de Amanda é separar Ícaro e Júlia

Foto: Divulgação/Rede Globo

No entanto, Amanda vai embora certa de que Naomi procurou abrigo lá. Ela conta sobre sua descoberta a Ícaro e a Júlia, mas o cientista admite: não tem coragem de denunciar a esposa. A atitude do rapaz, que já declarou sua paixão a Júlia, deixa a paleontóloga em dúvida sobre seus sentimentos.

Interessada por Ícaro, Amanda não pensa duas vezes e corre até a delegacia. Lá, ela revela a Wilson o paradeiro da rival. O plano da mãe de Rafael (Henry Fiuka) é tirar Naomi do caminho e, em seguida, acabar com o romance de Ícaro com Júlia para poder ficar com o rapaz.