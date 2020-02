Morde & Assopra: Abner abandona Celeste em pleno altar da igreja!

Abner desiste bem na hora do “sim” deixando Celeste doida de raiva!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Antes mesmo de oficializar seu casamento com Abner (Marcos Pasquim), Celeste (Vanessa Giácomo) começa a botar as manguinhas de fora. A megerinha propõe ao futuro marido mudanças na fazenda com o objetivo de afastar a família dele de lá.

Sentindo-se poderosa, no dia do matrimônio a encalhada entra na igreja conduzida pelo irmão, Marcos (Sérgio Marone). Só que diante do padre, Abner hesita em dizer o sim e acaba abandonando Celeste em pleno altar! Um escândalo geral!

O caipirão sai da capela direto para o hotel onde Júlia (Adriana Esteves) está hospedada a fim de contar que não se casou coisa alguma. Os dois, então, reatam e o fazendeiro anuncia à família: se casará com sua amada “bruxinha”. Toda radiante, Júlia dá a maior força para Abner lutar por suas terras e vai, ela própria, ao banco tentar conseguir uma negociação da dívida de seu querido. E tudo o que consegue é discutir feio com Oséas (Luis Mello) quando este se recusa a colaborar. A situação não está mesmo nada boa para Abner…

O caipira vai voltar correndo para sua grande paixão

Foto: Divulgação/Rede Globo

Inconformada por ser abandonada mais uma vez no altar, Celeste decide usar o dinheiro que herdou da herança do pai para comprar a fazenda de Abner, que será leiloada.

No auge do nervosismo, Júlia pede a Ícaro (Mateus Solano) que corra antes a fim de adquirir as terras. Em meio a essa confusão, Áureo (André Gonçalves), ex-noivo de Celeste, volta para Preciosa. Minerva (Elizabeth Savalla) planeja unir os dois novamente para impedir que a encalhada reate com Abner e, assim, o ajude a continuar em sua propriedade cheia de fósseis.