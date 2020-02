Moraes Moreira, Luiz Caldas e Armandinho agitam baile de pré-carnaval

Moraes Moreira estará na Praia do Forte na sexta-feira (8)

Foto: Divulgação

O melhor do espírito carnavalesco promete estar voltando! Os cantores Moraes Moreira, 66 anos, Luiz Caldas, 50, e Armandinho, 60, vão se reunir para resgatar a tradição na primeira edição do Baile de Carnaval, que acontece nesta sexta-feira (8), na Praia do Forte, litoral norte da Bahia. A festa também vai contar com a participação da orquestra Baile do Xupisco, responsável por iniciar as comemorações do dia.

Moraes foi o primeiro cantor de trio elétrico, no qual lançou sucessos como Pombo Correio e Vassourinha Elétrica. Caldas é considerado o pai do axé music, e Armandinho, o principal nome da guitarra baiana.

O Baile de Carnaval começa às 17h no Eco Espaço Praia do Forte, antiga pista de pouso do balneário. Relembrando as antigas festas, no local não haverá camarote, a ideia é dar a todos os presentes com uma experiência privilegiada. Os ingressos podem ser comprados no dia do evento e custam R$ 230 (homem) e R$ 130 (mulher).

