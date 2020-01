Mônica Iozzi, na festa de Alto Astral, dispara: ‘O CQC acabava me prendendo’

“Tenho mostrado meu lado mulher”, afirmou Mônica Iozzi, toda posuda

Foto: Marcelo Brammer e Thiago Duran/AgNews

Estreando pela primeira vez em um papel nas novelas da Globo, Mônica Iozzi fará a patricinha Scarlett, em Alto Astral, e está animada com a nova empreitada. Em clima de nostalgia, a atriz falou sobre CQC e a carreira antes da fama. “As pessoas estão começando a descobrir que sou uma menina”, brincou, se referindo ao terninho que usava com a galera do programa da Band. “O CQC acabava me prendendo, até pelo ambiente que eu frequentava. Eu sou mais isso mesmo. Tenho mostrado meu lado mulher”, comentou.

Ela também relembrou o começo da carreira em que contracenava com Conrado Caputto, que também estreia em Alto Astral. “A gente fazia Mágico de Oz cobrando 20 reais de entrada e agora estamos fazendo novela. A coisa começou a caminhar pros dois”, disse, feliz por tudo o que aconteceu em sua carreira. E completou: “De repente, fiz Big Brother e agora tô na novela. Achei que ia ter um ano calmo, que ia ficar nos filmes”.

No fim, Mônica elogiou o elenco: “É tudo gente boa mesmo. Tem até grupo no Whatsapp. A gente troca mensagem, troca piada. Morro de rir”, contou a atriz que deixou as madeixas ruivas para a personagem