Momento fofura! Marília Mendonça encanta a web com fotos do filho

Marília Mendonça já provou que é sim uma mamãe coruja nas redes sociais.

Na sexta-feira, 27, a cantora, de 24 anos, encantou os seguidores do seu perfil no Instagram ao postar uma foto do seu primeiro filho, com o também cantor Murilo Huff.

O pequeno Léo, que tem apenas 11 dias, não deixou de derreter o coração dos internautas ao ser flagrado com a boquinha aberta e Marília não perdeu a oportunidade de compartilhar e ainda fazer uma brincadeira na web.

“Eu tento guardar só pra mim, mas seria covardia não compartilhar essa preciosidade com o próximo e assim, melhorar o dia de quem quer que seja. Eu que lute para ter meu Instagram de volta”, brincou na legenda.

