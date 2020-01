Parece que o quinto e penúltimo episódio da 8ª temporada de “Game of Thrones” indignou as pessoas mais do que imaginávamos. Depois da exibição da trama no último domingo (13), foi criado um abaixo-assinado para que a HBO refaça os últimos cinco capítulos da série.

A petição foi aberta no “Change.org”, site usado para demandas públicas que conta com mais de 240 milhões de usuários. Esse alcance ao público fez com que o objetivo de pedir um remake da série alcançasse um milhão de pessoas. Até então, em torno de 570 mil pessoas já assinaram à reivindicação.

“David Benioff e D.B Weiss provaram ser escritores incompetentes quando não se têm material de origem (ou seja, os livros) para recorrer. Essa série merece uma temporada final que faça sentido. Subverta minhas expectativas e faça acontecer, HBO!”, escreveu o criador da petição, identificado como Dylan D.

No Twitter, os internautas estão divididos – enquanto uns dão risada, outros acham a iniciativa absurda. Confira as reações:

E eu que pensei que a história da petição pra refazerem a temporada de game of thrones era fake news pic.twitter.com/QNg4aOr4Ww — Larissa Cavalcante 🇻🇦 (@LarissaU2) May 16, 2019

Todo mundo tem o direito de estar puto, indignado ou decepcionado com uma obra, mas o fato de existir uma petição para que seja REFILMADA a 8ª temporada de Game of Thrones é a prova patética do tipo de fã mimado que existe hoje. — Mike de Rivia (General Nerd) (@GeneralNerdBR) May 15, 2019

fizeram uma petição para que a hbo refizesse a 8° temporada de game of thrones e já tem mais de 25 mil assinaturas pic.twitter.com/Ez8x5XuuKb — hemilly (@janepatroI) May 15, 2019

Os fãs de #GameOfThrones começaram uma petição pra HBO refazer a oitava temporada e, com isso, se consagraram o público mais chato e mimado de todos os públicos. Gente do céu. — TROPHY *11/01* no ZIG Duplex (@GuiTintel) May 15, 2019

eu tô passando mal que a petição pra eles refazerem a última temporada de game of thrones já tem 400 mil assinaturas pic.twitter.com/v30pYPkR5S — Josi Dracarys (@badwibruno) May 16, 2019

Sobre essa petição do Game of Thrones. Histórias ruins precisam existir. A gente tem que vivenciar a decepção de ver uma obra de arte ficar aquém do seu potencial. Isso ajuda a gente a desenvolver senso crítico, a entender PORQUE isso nos incomoda. — Inspetor Faustão e o Mandaloriano (@CanalParcSat) May 16, 2019