Michelle Williams faz discurso poderoso sobre igualdade salarial no Emmy

O Emmy 2019 aconteceu nesse domingo (22) e contou com discursos emocionantes. Em meio às estrelas que subiram ao palco, Michelle Williams se destacou por falar sobre igualdade salarial. Suas palavras foram ao mesmo tempo firmes e emotivas, enquanto ela pedia por melhor remuneração para as mulheres – especialmente as não brancas – e agradecia pelo fato de que em Fosse/Verdon, a série pela qual ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Série Dramática, Michelle foi paga de maneira igualitária e teve sua voz ouvida durante toda a produção.

“Eu vejo isso como o reconhecimento do que é possível fazer quando uma mulher recebe confiança para decidir a respeito do que ela necessita, se sente segura o bastante para falar disso e respeitada o suficiente para que seja ouvida. Quando eu pedi por mais aulas de dança eu ouvi um ‘sim’, por mais aulas vocais eu ouvi um ‘sim’, por uma peruca diferente, por uma outra dentadura que não fosse feita de borracha…”, disse Michelle, chamando a atenção para o fato de que tudo isso custou mais dinheiro à produção, mas seus superiores lhe deram um voto de confiança, pois somente ela poderia saber o que era necessário para que seu trabalho fosse realizado da melhor maneira possível.

Ao longo do discurso, Michelle fez um apelo para que mais mulheres sejam plenamente valorizadas no mercado de trabalho. “Quando você dá valor a uma pessoa, isso empodera aquela pessoa de maneira que ela se autovaloriza, e isso será refletido no trabalho dela. Então, da próxima vez que uma mulher, e especialmente uma mulher não branca – pois ela ganha apenas 52 centavos em comparação a cada dólar que um homem branco ganha – te diz o que ela necessita para fazer o trabalho dela, escute-a, acredite nela. Porque um dia ela pode chegar até você e dizer ‘obrigada’ por você permitir que ela fosse bem sucedida por causa do ambiente de trabalho e não apesar dele”.

Confira aqui o discurso completo de Michelle Williams no Emmy 2019: