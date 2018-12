Michelle e Barack Obama são as pessoas mais admiradas nos Estados Unidos

Eles não ocupam mais a Casa Branca, mas ainda mantêm seu lugar nos corações americanos. O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, 57 anos, e a ex-primeira dama Michelle Obama, 54 anos, são as pessoas mais admiradas do país neste ano, conforme levantamento anual do instituto de pesquisa Gallup.

É a 11ª vez consecutiva que Barack Obama ocupa o posto entre os homens, desbancando o atual presidente, Donald Trump, que ficou em segundo lugar. E essa é a estreia de Michelle na primeira posição na lista feminina, colocando fim a um regime de 17 vitórias consecutivas de Hillary Clinton, candidata democrata à presidência dos Estados Unidos na última eleição. Por três ocasiões, Michelle havia ficado em segundo lugar.

Entre os primeiros colocados em ambas as categorias aparecem nomes como o da chanceler alemã Angela Merkel, da Rainha Elizabeth I, da apresentadora Oprah Winfrey, do Papa Francisco e do fundador da Microsoft Bill Gates. A pesquisa é realizada anualmente desde 1946, com exceção do ano de 1976.