Michel Teló e Victor & Leo ganham programa na Globo

Do Fantástico para o Sai do Chão

Foto: TV Globo/Divulgação

Decididamente, o som sertanejo invadiu a programação global. E Michel Teló, que anda arrasando no Fantástico no quadro Bem Sertanejo, vai comandar a reestreia do especial Sai do Chão, em 21 de dezembro. A atração terá seis edições, sempre aos domingos, até 25 de janeiro.

Recém-casado com a atriz Thais Fersoza , o cantor gravou sua participação no último dia 3 e recebeu no palco Thiaguinho, Aviões do Forró, Leonardo e a dupla Jads & Jadson.

Pouco antes de subir ao palco, Teló confessou que sentia um frio na barriga antes de as luzes se acenderem. “Estou muito ansioso e honrado com o convite. Vou tentar ser o mais natural possível e o programa não vai ser tão diferente do que já faço no Fantástico!”, disse.

Chitãozinho & Xororó também participaram do Bem Sertanejo

Foto: TV Globo/DIvugação Voltando ao Sai do Chão, entre os outros apresentadores estarão também Victor & Leo, Alexandre Pires, Maria Rita, Sorriso Maroto e Márcio Victor (da banda Psirico). Assim como aconteceu no ano passado, cada um dos comandantes terá dois convidados de estilos musicais diferentes, além de outro artista que ele considera como mestre, para um show exclusivo. A grande novidade é que cada um chamará ao palco um novo nome da música brasileira que está seguindo seu estilo. Teló é o mais novo queridinho da Globo. Há quem assegure nos bastidores, inclusive, que o Bem Sertanejo ainda pode se tornar um programa no segundo semestre de 2015.

Além de Teló, Alexandre Pires também já gravou sua participação e recebeu Daniela Mercury, Gusttavo Lima, Alcione e Ana Clara. É esperar para ver, e curtir!