Miá Mello estreará monólogo sobre maternidade

Ei você que vê a atitude de uma mãe e logo a julga. Que a rotula disso ou daquilo. Você não faz a mais vaga idéia do que tem registrado nas entrelinhas. E nem que você passe 24 horas convivendo com uma mãe, inclusive nas madrugadas, você conseguirá decifrar. As entrelinhas de uma mãe são profundas e particulares. Inacessíveis para leitura. São redigidas somente para ela, como um diário, com canetas que tem o poder de fazer registros na alma. Canetas feitas com uma tinta que nunca apaga. Nas entrelinhas estão registrados os medos, o peso da responsabilidade e as aflições que só ela conhece por criar aquele ser humano que é único. Lá está escrito o esforço que ela faz contra o cansaço, o ônus e o bônus das suas escolhas, tudo o que teve que renunciar para criar e educar e cada minucioso detalhe para lidar com a personalidade e o comportamento do filho. É só lá que estão redigidos momentos íntimos. E te garanto que os momentos de intimidade são infinitamente maiores do que os recortes que você conhece da vida dela. A mão quente que acalma na hora do choro você não vê. A medida do abraço que cura você não sabe. O tom da voz que aos ouvidos do filho mais parece canção de ninar você nunca ouvirá. A alegria de ler para o filho no fim do dia você nunca vai sentir. É intransferível. Por isso antes de qualquer olhar ou ação condenadora pense 589 vezes. Não esqueça: pode ser que o seu olhar pegue ela em um dia vulnerável e fique registrado ali com aquela caneta, lembra? Aquela que nunca apaga. Aposto que você vai preferir ser lembrando pelo apoio e não pela condenação. Estou certa? Texto: @maeforadacaixa Autora do 📖: Mãe Fora da Caixa Foto: @elaineviolini uma amiga que tem como principal característica um coração livre de julgamentos. Ela acabou de lançar um livro lindo contando sua história. Recomendo muito ❤️📚