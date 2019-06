Meses após separação, José Loreto é visto com outra mulher

Meses depois da separação com Débora Nascimento, José Loreto parece ter reiniciado sua vida amorosa.

Segundo o colunista Leo Dias, o ator foi visto flertando algumas mulheres durante uma festa no último domingo (16). No evento, ele teria até ficado com uma delas – cujo nome não foi identificado.

Oficialmente, Loreto não está com ninguém desde que rompeu com Debora. E segundo Leo, sua assessoria de imprensa não se pronuncia sobre assuntos relacionados à vida pessoal do artista.

