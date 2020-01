Lá vem o bebê real: Meghan Markle está em trabalho de parto

O aguardadíssimo bebê real, filho de Meghan Markle e do Príncipe Harry, está a caminho! As informações são oficiais, do Palácio de Buckingham, e dão conta de que a duquesa de Sussex está em trabalho de parto. O comunicado oficial diz que Meghan entrou em trabalho de parto pela manhã, bem cedinho, e que Harry estava ao lado dela.

O anúncio da gravidez de Meghan foi feito em 15 de outubro do ano passado, e a previsão de nascimento que havia sido informada era “na primavera de 2019”. Posteriormente, em eventos públicos, Meghan disse que o parto estava previsto para o final de abril ou início de maio.

O bebê – que ainda não se sabe se é menino ou menina – será o primeiro filho de Harry e Meghan, e ocupará o sétimo lugar na linha de sucessão, depois de Charles, William, George, Charlotte, Louis e do próprio Harry.

Há muita especulação acerca de como o bebê será batizado. Enquanto nas casas de aposta há uma preferência por nomes de menina, homenageando a avó Diana e a rainha Victoria, há quem acredite que, acidentalmente, o site da Família Real pode ter revelado que se trata de um menino, e seria Arthur, James ou Alexander.