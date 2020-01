Meghan Markle é vista em Nova York rumo ao chá de bebê

Pelo visto, Meghan Markle está curtindo e muito o bebê que está a caminho, pois até um chá de bebê preparado pelos amigos ela ganhou nesta terça-feira (19). A notícia foi divulgada pelo site “Harper’s Bazaar“, que conversou com pessoas próximas a duquesa de Sussex.

Ainda de acordo com o veículo, Meghan teria ido a Nova York no dia 15 de fevereiro para passar cinco noites com as amigas, fazer compras e curtir até mesmo a comida típica do país.

Essa viagem da duquesa para terras nova-iorquinas é a primeira após o casamento e também deve ser a última antes do nascimento do bebê real – como lembrou uma das fontes. Por isso, diferente dos outros destinos, esse é para descansar.

O momento de relaxar é tão real que o look de Meghan fez jus à ocasião. Como estava a passeio, e não a trabalho, ela abriu mão da clutch e apostou na bolsona (Carolina Herrera), nos óculos oversize e em uma calça jeans.

Mesmo com o frio de NYC, ela preferiu um casaco de mangas curtas Emilia Wickstead. Mas sabe qual é a melhor parte do look? A barriguinha marcada! Em vários cliques, Meghan apareceu com as mãos sobre ela.